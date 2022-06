Elena Sofia Ricci, il doloroso messaggio: "Cuore spezzato"

Francesco Fredella 30 giugno 2022 a

Quello di Elena Sofia Ricci sembra un vero e proprio messaggio struggente, che spezza il cuore. L’attrice di Che Dio ci aiuti, la fiction prodotta da Lux Vide ricorda una collega scomparsa. E lo fa sui social, dove spesso viene raccontata senza mezzi termini quello che accade nella vita: gioie e dolori.

Elena Sofia Ricci pubblica una foto dell’attrice che non c’è più, una frase secca e netta: “Ciao Chiara”. Stop. Nulla di più. Poi un emoticon di un cuore spezzato. Questo, in pratica, è il saluto che la Ricci rivolge alla collega. Non si sa ancora chi sia la donna, ma dalle prima informazioni sembra che abbia frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma insieme a Luca Zingaretti (diversi anni fa). La morte di Chiara lascia sicuramente un grandissimo vuoto. L’attrice, che in passato ha recitato in "Caro maestro","I Cesaroni", "Che Dio ci aiuti" e "Orgoglio", è pronta a tornare in tv con una nuova fiction di Rai1: "Fiori sopra l’inferno".

Della donna scomparsa, Chiara, invece, si sa poco. Anche Luca Zingaretti, il volto di Montalbano, l'ha voluta ricordare con un lungo messaggio. Non si conoscono le cause della sua morte, poche informazioni e tanta curiosità su chi sia questa donna. Il messaggio struggente, secco, di Elena Sofia Ricci e di Luca Zingaretti comunque non lascia spazio a doppie interpretazioni: un lutto arrivato all'improvviso. Un'altra grande attrice va via.

