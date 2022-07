Isabella Ferrari, "la scena con Nanni Moretti?". Dago-veleno: cosa si è scordata

01 luglio 2022 a

a

a



Isabella Ferrari si è confidata in un'intervista rilasciata per Il Corriere della Sera dove ha parlato della sua lunga carriera lasciandosi andare anche a dettagli molto intimi. L'attrice sarà presente al Festival di Taormina essendo una delle protagoniste del film La mia ombra è tua di Eugenio Capuccio.

Paola Turci e Francesca Pascale, "lesb***a che sc***o". Chi le insulta: l'orrore | Guarda

Indimenticabile una scena della carriera dell'attrice che fece molto scalpore al tempo. Si tratta del film Caos Calmo nel quale girò una scena di sodomia con Nanni Moretti. Al riguardo la Ferrari ha dichiarato: "Solo perché lui è Nanni Moretti ha fatto scandalo. Non c’è nulla di torbido in quella scena. Il vero scandalo è la notizia orribile delle restrizioni dell’aborto in USA. Pensavo: se tornassi indietro, rifarei quello che ho fatto". L'attrice ha poi spiegato quest'ultima affermazione raccontando di aver abortito a 17 anni: "Sentii che quel fidanzatino di Piacenza non poteva essere l’uomo della mia vita, ed è sempre una decisione femminile, per fortuna ero accompagnata da mia madre, non avrei saputo come affrontare la cosa".

Paola Barale, "scelta consapevole". La più intima (e impensabile) delle rivelazioni



Dagospia ha però fatto notare un dettaglio che non è passato inosservato riguardo a quest'intervista: "Racconta la rava e la fava, da Robertino Rossellini a franco Califano, passando per nanni moretti che la sodomizza nel film Caos Calmo e l’appartamento in cui viveva con Monica Bellucci. bene, brava, bis: peccato che non ricordi nulla del suo pigmalione Gianni Boncompagni che la scoprì sedicenne al concorso "miss teenager". Come mai la Ferrari ha omesso nel suo lungo racconto l'uomo che la fece diventare una star? Cosa si cela dietro a questo silenzio? Il mistero s'infittisce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.