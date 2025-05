Nanni Moretti, la foto che scatena la polemica: "Quanti devono morire?"

Un post, con tanto di foto, destinato a far discutere quello di Nanni Moretti. Il regista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un contenuto in cui attacca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?", è il messaggio a caratteri cubitali su una foto di Netanyahu. Parole che arrivano dopo l'appello di molti artisti e intellettuali europei che hanno criticato il governo di Israele per quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza.

Ma non solo, perché anche il Partito democratico in queste ore ha annunciato "una grande manifestazione" proprio per Gaza. Insomma, la sinistra sembra unita contro Israele. Eppure in tanti non apprezzano il tempismo: dopo mesi di silenzio, è la tesi più gettonata sui social, solo ora battono un colpo? "Non capisco quelli che ti dicono 'grazie' come se stessi calando dall’alto la parola d’autore. Qui era da fermare il mondo da un anno e mezzo e vi siete svegliati tutti ora", si legge sotto il post di Nanni Moretti.