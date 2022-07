Chiara Ferragni, bomba Facchinetti: "Vi spiego come funziona"

02 luglio 2022 a

a

a

Centomila euro per due serata di Festival. L'indiscrezione di Diva & Donna circa il cachet di Chiara Ferragni per il prossimo Sanremo condotto ancora una volta da Amadeus ha scatenato le solite polemiche sui social. Nonostante Rai e Festival non abbiano confermato, né smentito la cifra c'è chi non si capacita di quando possa guadagnare una influencer e chi tuona allo scandalo paragonando i compensi che hanno chiesto Sabrina Ferilli, che si sarebbe accontentata di 25mila euro, e Drusilla Foer che avrebbe accettato per 15 mila. Sono i social, bellezza! Ma dai social parte anche la difesa a oltranza di Chiara Ferragni. Francesco Facchinetti, su Tik Tok si è, ad esempio, scagliato contro l'ondata d'indignazione popolare.

Chiara Ferragni, cachet stellare per Sanremo: quanto si prende per due puntate, la cifra choc

"Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 o 600mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, presentatori che hanno preso più di un milione di euro" ha detto l'imprenditore e cantante in un video: "Poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al festival. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor, eccetera, almeno 30 volte tanto". E ancora: "Basta con questa retorica che la gente non arriva alla quarta settimana del mese, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni non è colpa sua" ha aggiunto: "Anzi io darei 200mila euro a Chiara Ferragni, ma non 150, 160mila all'anno ai parlamentari. Incazziamoci per quello, non per Chiara Ferragni".

Sabrina Ferilli umiliata dalla Ferragni? Tam tam impazzito da Sanremo: un grosso caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.