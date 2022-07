Fedez e il tumore? Dopo la lite furiosa con Chiara Ferragni... un retroscena pazzesco

Francesco Fredella 04 luglio 2022 a

a

a

Dopo una lite con Chiara Ferragni, Fedez scopre il tumore. E la notizia, ancora una volta, diventa virale. La coppia più amata di sempre, sui social e non solo, adesso svela qualcosa in più su quel momento buio vissuto dal rapper (che è stato operato al San Raffaele di Milano per un tumore al pancreas. Chiara Ferragni torna a parlare della scoperta della malattia di Fedez e lo fa nel corso di una nuova diretta su Instagram.

Cosa accadde quel giorno? Fedez arrivò in ritardo ad una visita di controllo in seguito ad un litigio avuto con la consorte Chiara Ferragni e, quindi, viene visitato da un medico diverso che tramite accertamenti specifici scopre quel tumore raro. “È stato un momento alla Sliding doors che ha fatto vacillare il mio essere ateo. Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al LoveMi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”, racconta Fedez.

Ora si sta godendo un altro bel momento professionale: La dolce vita, la sua hit estiva con Tananai e Mara Sattei sta volando ovunque. Di recente, poi, c'è stata la reunion con J-Ax: i due, per la verità, hanno fatto pace nel periodo in cui Fedez aveva scoperto il tumore al pancreas. Adesso, il rapper milanese è tornato più forte di prima. Un momento d'oro. Da incorniciare per Fedez, che in questi mesi ha ricevuto l'abbraccio di tutti.

