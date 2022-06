Chiara Ferragni a LoveMi, "inquadrata dalla regia mentre...": l'orrore in diretta

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

Sicuramente resta lei una delle protagoniste di LoveMi. Chiara Ferragni, che non sale sul palco di Milano, viene inquadrata di continuo dalla regia. Ed è subito virale la scena sui social. Ig stories dopo Ig stories, senza sosta: la grammatica dei social impone anche tutto questo.

Qualcuno pensa, e scrive, che LoveMi abbia un’ossessione per Chiara Ferragni. Tutto vero? La manifestazione benefica, volta a raccogliere fondi a favore della Fondazione Tog-Together To Go, è stata mandata in onda in diretta da Italia 1. Fedez in prima linea, la Ferragni pure. E cresce così il consenso per una manifestazione che piace a tutti. Sicuramente, la presenza in prima fila (e in prima linea) della Ferragni dà un impulso a LoveMi. Ma sui social volano i commenti: Ferragni viene immortalata mentre beve un aperitivo, poi mentre guardava il cellulare o mentre canta un brano. Tutto fa notizia, tutto diventa virale.

Il popolo del web mugugna di continuo dopo le inquadrature che cadono sempre sulla Ferragni. “Lo hanno chiamato LoveMi perché chiamarlo “inquadratura fissa su Chiara Ferragni che si muove a caso interrotta da brevi immagini del concerto” pareva brutto”, ironizza via Twitter un utente. “Più che concerto stiamo guardando Chiara Ferragni”, l’eco di un altro internauta. E ancora: “Ah, ma quindi c’è Chiara Ferragni al #LoveMi? Non me ne ero accorta… (La stanno consumando a furia di inquadrarla)”, scrive un altro utente.

“Regia del #LoveMi:: 10% artisti sul palco, 90% Ferragni. Praticamente il concerto di Chiara Ferragni”, si legge ancora. E poi: “Il cameraman e la sua ossessione per Chiara. Tutto comprensibile”, ha scritto qualcuno, sempre con vena sarcastica. Sono seguiti una marea di altri cinguettii sulla stessa lunghezza d’onda.

