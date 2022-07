Fedez, la grande paura per nonna Luciana: "Si è fratturata il femore"

11 luglio 2022 a

a

a

Tanta paura per la nonna di Fedez, 91 anni e star del web. La signora Luciana Violini, infatti, ha avuto un brutto incidente. A raccontarlo sui social è stato suo nipote, che ha scritto: "Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l'hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo, sei una roccia nonna!". Il dolce pensiero era accompagnato da una foto della nonna con le dita in segno di vittoria.

Poi in un'altra storia Instagram, nella quale Fedez dà un bacio a sua nonna, il rapper ha scritto: "Raga sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio!". L'amata nonna, che ha anche un suo profilo social seguito da migliaia di persone, compare spesso nelle foto e nei video della famiglia Ferragnez. Ma talvolta è proprio lei a pubblicare storie e post sul suo profilo, comportandosi come una vera e propria star del web.

Chiara Ferragni nella stanza d'albergo? Via tutto. E sotto... | Foto

Solo qualche giorno fa il cantante aveva mostrato ai suoi quasi 15 milioni di follower una cena a lume di candela organizzata per la sua nonna "imprenditrice digitale", come lei stessa si presenta sui social. Fedez era passato a prenderla e le aveva regalato un mazzo di rose gialle, proprio come si fa per un appuntamento galante.

"Io un mostro? Tu... ecco quello che meriti": Fedez, volano insulti con Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.