Chiara Ferragni nella stanza d'albergo? Via tutto. E sotto...

Chiara Ferragni sempre più provocante. L'influencer è in Grecia per qualche giorno di vacanza con gli amici. Tra questi come Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Angelo Tropea e Filippo Fiora. Inutile dire che l'imprenditrice digitale ha voluto aggiornare i fan con diverse foto. Tra queste una scattata nella camera da letto e che la immortala senza veli. Sopra si compre solo con la mano, mentre sotto mostra uno slip in pizzo trasparente e bianco.

"Sei tu la nostra dea greca", "bomba", è uno dei tanti commenti arrivati sotto il post. Ma per la Ferragni non è la prima immagine provocatoria. Qualche giorno fa la moglie di Fedez si è mostrata con dei pantaloni finti che le mettevano in mostra il lato b. Nonostante la sua bellezza sia sotto gli occhi di tutti, anche Chiara ha avuto qualche insicurezza.

"Per la maggior parte della mia vita da adolescente e adulta - aveva scritto in un post su Instagram - la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle: ho sempre avuto sfoghi e acne". E ancora: "Mostrare la mia pelle quando era infiammata è stato molto stimolante per me. Negli ultimi sei anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata moltissimo: quello che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l'inositolo (composto del tutto naturale)".

