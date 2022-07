Fedez, volano insulti con Selvaggia Lucarelli: "Io un mostro? Tu... ecco quello che meriti"

06 luglio 2022 a

a

a

Ancora una volta Selvaggia Lucarelli contro Fedez. Ed accade di tutto sui social: scontro epocale. Totale. Tele-rissa social, imperdibile. Selvaggia Lucarelli, inutile negarlo, ha preso di mira Fedez da un po' di tempo. Secondo Selvaggia Lucarelli, Fedez sarebbe colpevole di fare il pieno di followers approfittando dei personaggi virali. Ma questa lettura, a quanto pare, sembrerebbe abbastanza strana. Ad esempio sui social, da giorni, circolano i video di Ivano - l'uomo addetto alla sicurezza del LoveMi (il concerto di Fedez in piazza Duomo).

"Perché ho paura di morire": Fedez, la drammatica confessione 4 mesi dopo l'operazione

“Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, avrebbe detto la Lucarelli "pizzicando" Fedez. Che replica: “Oggi cara Selvaggia Lucarelli voglio farti un regalo”. Poi ha postato uno screen di quella storia e ha aggiunto: “Da che pulpito. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”. Fedez risponde alle accuse senza mezzi termini. “Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ho fatto un video di dieci secondi. E quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio, fai di peggio”, dice.

Il rapper milanese, esperto conoscitore dei social, "incastra" la Lucarelli. In che modo? Parlando di argomenti "cavalcati" dalla giornalista. “Oh no, tu non fai sciacallaggio, no no no”, scrive Fedez riprendendo un video del 2016. “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all’infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica”, dice ancora Fedez. Che chiude la vicenda alla grande. Senza troppe polemiche.

Fedez e "il microp***e": selfie in costume allo specchio, il dettaglio intimo. Occhio, cosa spunta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.