Alba Parietti: "Totti e Ilary? Volate sopra la spazzatura", cosa significa

Della storia con Francesco Totti ed Ilary Blasi parla anche Alba Parietti. La conduttrice entra a gamba tesa sull'argomento e dice: “Meritate un finale di affetto e stima”. Con la fine di quel matrimonio, durato 20 anni, cala il sipario su una favola. Alba Parietti tuona e difende Ilary e Totti con un lungo messaggio su Instagram. “Siate ancora una volta meravigliosi come tutti vi amiamo e volate sopra la spazzatura, le critiche le cattiverie perché voi e i vostri figli meritate un bellissimo finale fatto di stima, affetto e condivisione", scrive la famosa attrice. Che poi parla anche dell'ondata mediatica arrivata con la separazione. “Pressione dei media è dura”, continua.

Quella della conduttrice sembra una vera e propria lettera, pubblicata sul suo profilo Instagram. Alba parla di una famiglia che ha fatto sognare tutti, una famiglia meravigliosa. “La pressione dei media, la curiosità insaziabile di chi con morbosità scava nei dolori altrui è uno scotto, che sembra dovuto ma è durissimo da pagare", racconta.

La coppia ha tre figli: Christian, Chanel e Isabel. La Blasi, dopo l'annuncio della fine del matrimonio, chiede privacy. Silenzio assoluto. E intanto oggi è in uscita il numero di Chi, diretto da Alfonso Signorini, che in cover pubblica le foto di Totti di notte mentre si reca a casa di Noemi. Sarebbe lei la nuova presunta fiamma del Pupone. Ma nel numero appena uscito in edicola si parla anche di Ilary Balsi. E non mancano le novità.

