Max Pezzali-Cecchetto, è finita malissimo: "Non posso per questioni legali", pare che...

Da una parte Claudio Cecchetto, padre per antonomasia della radiofonia e talent scout indiscusso. Dall'altra Max Pezzali. Si parla di una clamorosa rottura professionale dopo decenni e tantissimi successi, indimenticabili. Ne parla Il Messaggero che ha intervistato Pier Paolo Peroni, produttore di Pezzali, che ha confermato quello che era soltanto un rumors. Il quotidiano romano indaga. E chiede qualcosa in più in merito a quello che possa essere accaduto. “Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”, spiega Peroni.

Anche FqMagazine ha provato a mettere le cose in chiaro indagando sulla vicenda. Intanto, arriva un'altra pista: Cecchetto in questi giorni, sui suoi profili social, sta pubblicando diverse Stories per sponsorizzare l’evento di Milano “San Siro canta Max” (Pezzali sarà protagonista con due serate (15 e 16 luglio). Ma secondo alcuni insider i rapporti tra Cecchetto e Pezzali sarebbero al capolinea da tempo.

La carriera del frontman degli 883 è formidabile. Dalla canzone sull'uomo ragno agli ultimi successi: una marea di premi. Giusto per citarne uno: il disco di Platino de “Gli anni”, album degli 883 del 1998 tra i più ascoltati nella storia della musica leggera italiana. Intanto, Syria, moglie del produttore Peroni, ha pubblicato una foto che dà un indizio particolarissimo: “Vicini alle persone che praticano l’allegria e dispensano un discreto senso dell’amicizia, quelle che sanno rivolgersi al prossimo con il dono della parola, senza pugnalarti alle spalle. Enjoy… saranno anni speciali!” Tutto questo cosa significa? Occorrerebbe capire qualcosa di più.

