Ilary Blasi e Francesco Totti," brutta storia tra clan": l'indiscrezione-choc sulla separazione

15 luglio 2022 a

a

a

Alla fine il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è naufragato. I due si sono lasciati e lo hanno fatto sapere attraverso comunicati separati. Dal giorno in cui la notizia è diventata ufficiale, si sono moltiplicati i retroscena e le indiscrezioni sulla coppia. Pare, per esempio, che i rispettivi gruppi di amici e parenti non siano mai andati tanto d'accordo. Lo riporta il Corriere della Sera, che scrive: "I ristretti clan di amici e parenti non si sono mai trovati particolarmente simpatici. Perciò abbandoneranno con sollievo il peso di doversi sopportare per forza, ora che le vite dei due protagonisti si sono divise".

Noemi Bocchi, l'ex marito sbrocca: quando "spunta" Francesco Totti...

Accanto a Totti in questo periodo difficile ci sono l'amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela, con cui di recente è andato a giocare a padel, e un altro caro amico, Emanuele Maurizi. Quest'ultimo è quello che - come mostrato dal servizio fotografico di Chi - avrebbe accompagnato Totti a casa della presunta fiamma Noemi Bocchi con la Smart, così da depistare i paparazzi. Ci sono poi Giancarlo Pantano, che l'ex calciatore della Roma conosce fin da ragazzo, e il cugino Angelo Marrozzini, che per lui è come un fratello. Molto importante per lui anche mamma Fiorella, che pare non abbia mai digerito sua nuora.

Corna: Ilary Blasi e Francesco Totti, quello che nessuno ha il coraggio di dire

La Blasi invece può contare sull'aiuto di sua sorella Silvia, con cui è volata in Tanzania dopo l'ufficialità della separazione. Ma al suo fianco ci sono anche il padre Roberto e il cognato Ivan Peruch (marito di Silvia) che - spiega il Corsera - gestiscono il centro sportivo di Totti e guidano, con Ilary, la società che stipula i suoi contratti pubblicitari. Infine nel suo cerchio magico anche la portavoce e manager Graziella Lopedota, la parrucchiera Alessia Solidani e la collega Silvia Toffanin.

Totti e Noemi fotografati così 2 giorni prima della crac: dramma per la Blasi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.