Francesco Totti, ma davvero? Come e dove lo beccano subito dopo l'addio alla Blasi

Il padel come motivo della rottura, la crisi e la conseguente rottura di un rapporto finito dopo 18 anni ufficializzata a inizio settimana. Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme, con proprio la nuova passione sportiva, sbocciata nell’ex capitano della Roma, come pietra dello scandalo in grado di mettere la parola ‘fine’ a una storia paparazzatissima per lungo tempo.

Come le voci dicono, proprio durante queste partite il ‘Pupone’ ha conosciuto una donna, dal nome di Noemi Bocchi, che gli ha fatto perdere la testa. Dopo la rottura, le prime immagini di Totti arrivano proprio dai campi del Fight Club, che si trovano all’interno dell’Heaven Sporting club in zona Morena. Francesco ha giocato un paio di ore, prima di lasciare la struttura.

Totti, il padel con Candela per scacciare via il dolore

"Non si perde mai, si vince o si impara", ha scritto l'ex difensore in una delle stories su Instagram. E sembra il consiglio che ha il valore di una carezza, per un amico che vive un momento difficile. A ogni colpo, Totti schiacciava via quei pensieri con la racchetta, mentre provava a ingannare il tempo e l’attesa circondato da amici leali, tra cui l'ex compagno di squadra Vincent Candela, divenuto anche socio con il quale condividere la predilezione per quella disciplina derivata dal tennis.

In aeroporto, invece, Ilary condivideva foto davanti a un aereo, pronta alla partenza per la Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Dall’Africa riparte la showgirl, abbracciata dall’affetto dei suoi ragazzi Cristian, Chanel e Isabel. E sempre dalle storie Instagram, la Blasi ha fatto trasparire tutta la voglia di relax e soprattutto di libertà. Anche con uno scatto sexy: si fa infatti immortalare in topless mentre guarda la savana da una jacuzzi.

