Noemi Bocchi, l'ex marito sbrocca: quando "spunta" Francesco Totti...

Preferisce il silenzio l'ex marito di Noemi Bocchi. Mario Caucci, in via di separazione dalla nuova fiamma di Francesco Totti, preferisce evitare di rispondere davanti alle foto che ritraggono la moglie in attesa dell'arrivo a casa dell'ex calciatore. Della liaison si era già parlato a febbraio e in quell'occasione invece l'imprenditore commentò: "Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione".

Il matrimonio tra Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, e la Bocchi è di lunga data. La coppia ha due figli, ma più di un anno fa sarebbe arrivata la rottura. Che c'entri proprio Totti? Nessuno dei due ha voluto aggiungere dettagli sull'allontanamento, ma stando alle indiscrezioni la storia del fu capitano della Romi e della 34enne laureata in Economia non sarebbe recente.

Alcune fonti vicine all'ex calciatore parlano di una convivenza che va avanti da mesi. Non è un caso che la notizia del divorzio tra Totti e la Blasi risale a febbraio scorso, anche se l'ufficialità è arrivata pochi giorni fa attraverso due note ben distinte dei diretti interessati.

