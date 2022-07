Totti e Noemi fotografati così prima della separazione: dramma per la Blasi

14 luglio 2022 a

La presunta liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi si arricchisce di dettagli. O meglio, di foto. Le ultime sono state scattate pochi giorni prima dall'ufficializzazione della separazione tra l'ex calciatore e Ilary Blasi. Queste, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano l'incontro tra la presunta nuova fiamma di Totti e il fu capitano giallorosso.

I due, va detto, non appaiono mai nello stessa immagine. Qui si vede Noemi, nel pomeriggio di sabato 9 luglio, rientrare in casa e uscire poco dopo con la figlia che la stessa Noemi affida a un'amica. Poi la Bocchi avrebbe parcheggiato l'auto fuori casa. Il motivo? Secondo il magazine di Alfonso Signorini, per lasciare il posto in garage a Totti.

"Alle 20:17, il cancello che conduce ai box si apre ed entra una Smart grigia. E probabilmente verrà parcheggiata nel posto auto lasciato libero da Noemi. La macchina appartiene a un caro amico di Totti. Su quell’auto c’è, come scopriremo, il Capitano. L’ingresso è fulmineo ed è sera". Successivamente il fotografo si è spostato vicino a casa di Totti, nel parcheggio dove il quarantacinquenne sarebbe solito lasciare la sua auto quando esce con gli amici: "Sono le 2:22 di notte quando in quel parcheggio ricompare la Smart grigia che era entrata nel palazzo di Noemi. Su quella smart, lato passeggero, c’è proprio Totti. L’intuizione del fotografo ha trovato conferma". Solo due giorni dopo quelle foto, la Blasi e l'ex capitano giallorosso hanno confidato al pubblico la volontà di separarsi dopo 20 anni insieme e tre figli.

