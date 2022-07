Ivana Trump, "quando Rossano Rubicondi...". Il dramma prima della sua morte

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

a

a

Solo pochi mesi fa la scomparsa di Rossano Rubicondi, ora quella di Ivana Trump. e Unomattina, nella puntata andata in onda oggi su Rai 1, ha dedicato un'ampia pagina alla morte dell'ex moglie del presidente degli Stati uniti d'America. Maria Soave, la conduttrice, ha ricordato Ivana. “Anche Rossano purtroppo è morto prematuramente” ha commentato la Soave che poi ha mandato in onda alcune immagini dell’ex modello con Ivana.

Ivana Trump, "non è morta di infarto": cosa l'ha uccisa, il risultato dell'autopsia



“Grande dolore per Ivana Trump la morte di Rossano Rubicondi”, ha detto ancora la conduttrice. “La morte prematura di Rossano è stata motivo di grande dolore per Ivana” ha successivamente detto la Soave, che ha ceduto la parola a Candida Morvillo. Che ha detto: "Rubicondi non aveva detto a nessuno della sua malattia nell’ultimo anno, non lo sapevano neanche i suoi genitori, ma Ivana lo sapeva ed è stata l’unica a rimanergli sempre accanto. Ivana ha vissuto la malattia di Rossano in prima persona, prendendosi cura di lui". La Morvillo, poi, ha continuato: “Lo ha anche aiutato economicamente ed ha mantenuto per lui sempre un grande affetto”.

"Poco prima di morire, al ristorante...": Ivana Trump, la testimonianza sconvolgente



La morte della Trump ha lasciato un grande vuoto. “Rossano era esuberante, come lo era anche Ivana: in questo si erano riconosciuti” ha detto Maria Soave. La vita di Rossano Rubicondi è stata scandita da molte sorprese: la musica, innanzitutto. E poi tanto divertimento: “Mantenendo ottimi rapporti con Rossano, Ivana ha tenuto vivo anche il suo legame con l’Italia”, ha concluso la Soave.

Morta a 73 anni Ivana Trump, l'annuncio dell'ex presidente Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.