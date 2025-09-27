Uno Mattina, "come si riconosce un gay?": bufera su Rai 1

Libero logo
di Caterina Spinellisabato 27 settembre 2025
Polemica per quanto andato in onda a Uno Mattina su Rai 1. Partendo dal caso di un parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che cercava hair stylist omosessuali, la conduttrice Ingrid Muccitelli ha chiesto a uno dei suoi ospiti, la giornalista Concita Borrelli, se "un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero". "Detto così mi fa i brividi. Non è una categoria essere gay...", ha risposto la giornalista, che poi ha proseguito parlando di una predisposizione dei gay per ciò che è femminile. 

Ospite della trasmissione anche Alessandro Cecchi Paone che, pur dicendo di essere d'accordo con la collega, ha precisato che l’annuncio in questione avrebbe potuto essere eluso, perché non è possibile riconoscere un gay. "Come si riconosce un gay?", ha chiesto allora la conduttrice a Borrelli. Che ha risposto: "E si riconosce, dai... Usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar...". 

Subito dopo questo siparietto, l'Usigrai e la Commissione di Pari Opportunità Rai hanno chiesto provvedimenti ai vertici aziendali. Allo stesso tempo il consigliere di amministrazione Roberto Natale ha definito le battute andate in onda "indegne del servizio pubblico". E lunga è stata la replica della Direzione Intrattenimento DayTime di Angelo Mellone, dove si sottolinea che la notizia del parrucchiere era stata scelta "per rimarcare con una punta di ironia l’improponibilità della richiesta". E ancora: "Se alcune risposte per tono e contenuti hanno ferito la sensibilità di qualcuno, ce ne rammarichiamo, ma non è nei nostri poteri dettare o controllare in anticipo le risposte che i nostri ospiti offrono alle domande messe in copione. Se non si è subito replicato in modo netto a queste risposte, prendendone le distanze, ci scusiamo con i telespettatori". 

Una replica, poi, è arrivata anche da Cecchi Paone: "Io ho provato a correggere il tiro quando ho detto che non è vero che ci sono mestieri tipicamente da gay. Ma si è perseverato nell’errore di andare per stereotipi. Il lavoro e l’orientamento sessuale non hanno nessun nesso. Di più: l’orientamento sessuale non è immediatamente visibile". 

