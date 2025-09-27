Uno Mattina, "come si riconosce un gay?": bufera su Rai 1

Polemica per quanto andato in onda a Uno Mattina su Rai 1. Partendo dal caso di un parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che cercava hair stylist omosessuali, la conduttrice Ingrid Muccitelli ha chiesto a uno dei suoi ospiti, la giornalista Concita Borrelli, se "un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero". "Detto così mi fa i brividi. Non è una categoria essere gay...", ha risposto la giornalista, che poi ha proseguito parlando di una predisposizione dei gay per ciò che è femminile.

Ospite della trasmissione anche Alessandro Cecchi Paone che, pur dicendo di essere d'accordo con la collega, ha precisato che l’annuncio in questione avrebbe potuto essere eluso, perché non è possibile riconoscere un gay. "Come si riconosce un gay?", ha chiesto allora la conduttrice a Borrelli. Che ha risposto: "E si riconosce, dai... Usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar...".