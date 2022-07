Fedez, "chi è davvero il rapper": la vip lo smaschera, quello che pochi sanno

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

Fedez, Tananai e Mara Sattei: la loro favola musicale continua. Ovunque. Adesso parla Mara Sattei, che è una delle protagoniste dell'ultimo tormentone estivo: una hit che vola. Adesso lei, ex allieva di Amici, spiega per filo e per segno in una lunga intervista qualcosa in più su Fedez. Soprattutto com’è Fedez fuori dai social. Una lunga intervista a Il Corriere della sera in cui sorella di "The Supreme" svela di essere stata contattata da Fedez, che le ha fatto sentire il pezzo. I due non si conoscevano personalmente, ma c'era stima reciproca. Poi è arrivato l'incontro. “Si è creata anche una bella armonia”, dice ancora nel corso dell'intervista. E sicuramente per la Sattei si è trattato di una nuova sfida. “Passiamo tanto tempo insieme e ci stiamo divertendo. Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili. Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti”, dice ancora a Il corriere della sera.

Qualcosa in più su Fedez lontano dai social. Com'è? “È una persona molto trasparente ed è letteralmente così come si vede”, dice Mara. E Tananai? "È una persona riflessiva, ha un punto di vista molto intelligente”. I tre, che stanno volando in classifica, hanno proposto al pubblico un pezzo con un videoclip anni sessanta. Ha conquistato tutti. Adesso Mara Sattei è pronta per il prossimo tour, legato al suo album Universo (ricordiamo che il disco è prodotto dal fratello The Supreme). “Io sono la sua fan numero uno e lui sostiene me. Da piccoli ci è capitato di bisticciare, ma molto di rado. Ci comprendiamo a livello musicale e umano”, continua a raccontare la voce femminile de La dolce vita.

Con suo fratello c'è un rapporto bellissimo di forte simbiosi. E sembra ieri il suo ingresso nella scuola televisiva più amata d'Italia, Amici. “Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa. Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica”, ricorda.

