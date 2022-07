Michelle Hunziker, la foto che fa esplodere l'estate: si vede tutto

20 luglio 2022 a

Le vacanze di Michelle Hunziker sono all'insegna del relax. In Sardegna con il nuovo compagno, Giovanni Angiolini, il medico più sexy d'Italia, ha deciso di presentare il nuovo arrivato: un cucciolo chiamato Lilly Juniro in omaggio alla barboncina della stessa Hunziker scomparsa nel luglio del 2021 dopo 11 anni trascorsi insieme alla showgirl e conduttrice. Ma i fan della Hunziker sono rimasti a bocca aperta per il suo bikini mozzafiato mostrato in uno scatto su Instagram.

Un costume giallo che sottolinea le forme della conduttrice e ne mette in risalto il seno. Nella foto si vedono i due pezzi in giallo con una reggiseno a fascia che valorizza il décolleté della presentatrice. La Hunziker abbina il tutto con un cappellino di paglia in pieno stile Borsalino.

I follower sono letteralmente impazziti: "Bellissima". E ancora: "Che spettacolo che sei". Ma anche: "Sempre bellissima, ti voglio bene, un bacio". Insomma la conduttrice di Striscia la Notizia è sempre di più nel cuore dei suoi fan che sui social mostrano tutto il loro affetto alla Hunziker. Anche il cambio di partner a quanto pare è stato digerito dai follower di Michelle che sin dal primo giorno della rottura con Trussardi l'hanno circondata da affetto.

