Laura Chiatti, confessione choc: "Vi dico tutto su mio marito"

Per la prima volta Laura Chiatti parla del momento difficile attraversato col marito Marco Bocci. L'attrice a Chi concede un'intervista in cui mette in chiaro alcune vicende del suo recente passato e prova a spiegare come ne è venuta fuori: "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo".

Un vero e proprio tsunami che ha messo a dura prova il suo matrimonio, ma che a quanto pare è stato superato con "il dialogo e con il confronto". Poi aggiunge qualcosa che può essere da esempio per tutte le coppie: "Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l'idea di lasciarci", afferma la Chiatti.

Infine parla anche della sua posizione riguardo ai tradimenti all'interno della coppia: "Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Non indago, non voglio sapere, non m'interessa. Confido nel rispetto umano e nella fiducia. Lo perdonerei. Odio l'ipocrisia, ma, se dovessi scoprirlo, attuerei la legge del taglione".