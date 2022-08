Donatella Rettore-choc: "Sto male, spero di farcela". Ore d'ansia, le sue condizioni

01 agosto 2022 a

Anche Donatella Rettore deve fare i conti con il Covid. La cantante ha annunciato di essere positiva sui social, destando non poca preoccupazione tra i fan. "Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela.. vi abbraccio". La 67enne, che avrebbe febbre e mal di gola, è stata subito raggiunta da una pioggia di auguri di pronta guarigione: "Certo che ce la farai Donatella, tu sei fortissima". E ancora: "Non ti preoccupare, i sintomi passano velocemente. Guarirai presto".

Proprio il Covid l'ha costretta anche ad annullare il tour estivo. Al momento lo stop riguarda solo la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota. Per lei in ogni caso sono stati anni tutt'altro che semplice. La cantante è stata operata per un tumore, affrontando un percorso complesso. "Sono stata salvata dallo IOV in piena pandemia – raccontava – adesso sono trascorsi due anni esatti, due anni lunghissimi ma anche bellissimi. Io ero tranquilla, mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: 'Non mi piace il sassolino che hai qui'. Mi sono fatta fare l’impegnativa per una ecografia e una mammografia, invece mi hanno fatto subito un ago aspirato".

Da qui la corsa in ospedale: "Nel giro di pochissimi giorni sono stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Avevo un chicco di riso, piccolo ma molto scatenato e cattivo. Tanto che l’esame istologico non è risultato buono, e sono dovuta tornare in sala operatoria".