Antonella Clerici ora rivela tutto: "Cosa è successo dalla dietologa"

Galeotti furono i chili di troppo. Antonella Clerici si prepara a dire un altro sì: questa volta a Vittorio Garrone, proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. Da tempo si parla di fiori d’arancio ma il grande passo non è stato ancora fatto. Questione di tempo, rivela il sito Gossip e Tv, il sì più importante verrà pronunciato.

Nel frattempo emergono particolari sul loro incontro. Garrone, sposato a lungo con una donna sudamericana dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi, ha conosciuto Antonella Clerici grazie all'amica in comune Evelina Flachi. La dietologa, si legge su Gossip e Tv, ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.