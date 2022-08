Arisa, "sono fica": la foto che "spacca" l'estate, fan impazziti

15 agosto 2022 a

Arisa? Irriconoscibile. Il nuovo look della cantante stupisce tutti i suoi fan. Le sue foto sui social spopolano e lei stessa postandole spiega quali sono i suoi "punti di forza" dopo un dimagrimento che ha lasciato tutti senza parole: "1) sono una fica, 2)ma troppo fica, 3) come mai oggi sono così fica?, 4) cacchio oggi mi sento proprio fica...".

E dietro il cambio repentino, come le i stessa ha raccontato ci sarebbe una grande amarezza, un colpo a sorpresa che l'ha spiazzata: "Semplicemente ho avuto una grande delusione d'amore, molto grande". Poi ha aggiunto: "Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni", ha spiegato in un'intervista al Corriere. Insomma ha messo alle spalle definitivamente quell'etichetta di "palletta simpatica che pesava 72-75 chili". "Mi piaceva anche quella ragazza", ha però sottolineato.

E ancora: "Io seguo il mio stato d’animo. Non mi piace bere alcolici, eccedere nel fumo. Un bicchiere di vino rosso lo bevo solo per darmi energia, non amo strafare. Prima avevo un’alimentazione disordinata, fatta di molti dolci, bevande zuccherate". Insomma la nuova Arisa è pronta per altre sfide, non solo nella musica ma anche nel ballo, lei è stata la regina indiscussa di "Ballando con le stelle".