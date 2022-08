Noemi, "sfascia famiglie, pu...": dopo l'attacco choc la risposta che spiega tutto

29 agosto 2022 a





Uno scambio di tweet che ha dell'incredibile. La cantante Noemi infatti sarebbe stata scambiata per Noemi Bocchi, la ragazza protagonista del flirt con Francesco Totti. Sui social qualcuno ha messo nel mirino la cantante solo per una omonimia che a quanto pare le sta costando caro. Infatti Noemi si è dovuta difendere sui social dai ripetuti attacchi ricevuti perché scambiata per la bionda che sta agitando la coppia Blasi-Totti.

Una follower infatti l'ha fulminata con una frase al veleno: "Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all'aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu...". Inutile aggiungere considerazioni a questo messaggio comparso sul profilo twitter della cantante. Anche i toni violenti e gli insulti li lasciamo da parte.

Ma a colpire è il clamoroso scambio di persona. La risposta di Noemi non si è fatta attendere: "Mi sa che ha sbagliato tag". Insomma Noemi ha chiuso con signorilità la questione, ma di certo i toni accesi del commento ricevuto rivelano quanto stia facendo discutere la separazione tra Totti e la Blasi.