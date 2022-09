Arisa, "un intervento chirurgico": perché il concerto è stato annullato, è giallo

01 settembre 2022 a

Cos'è successo ad Arisa? La cantante sta facendo preoccupare i fan dopo la cancellazione di un concerto, quello previsto a Velletri domani, venerdì 2 settembre. A comunicare la decisione di annullare l'evento è stato l'International Music and Arts. La cantante doveva esibirsi sul palco di piazza Cairoli, nella cittadina laziale, per uno degli appuntamenti del suo "Ero Romantica Little Music Tour". L'organizzazione ha spiegato che l'artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre. Dall'artista invece nessuna comunicazione.

Ha fatto preoccupare però il post pubblicato su Facebook dalla pro loco di Velletri, che ha parlato di un non meglio precisato intervento chirurgico al quale la cantante si sarebbe sottoposta o si dovrebbe sottoporre: "Abbiamo ricevuto comunicazione dalla produzione di Arisa che la cantante ha subito un intervento chirurgico e deve seguire un periodo di riposo, pertanto, in attesa di nuove comunicazioni, siamo costretti ad annullare l'evento del 2 settembre 2022".

Un piccolo giallo, insomma, che starebbe preoccupando non poco i fan di Arisa. Anche perché sui canali social dell'artista non c'è scritto nient'altro. I seguaci vorrebbero saperne di più. "Perché non ha detto nulla?", questa è la domanda più ricorrente. Non resta che attendere un eventuale intervento in merito da parte della cantante stessa.