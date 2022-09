Alessandro Borghese, "situazione molto delicata": il figlio di 16 anni che non ha mai visto

04 settembre 2022 a

Una lunga intervista, in cui lo chef Alessandro Borghese si racconta e si confessa, concessa al Messaggero alla vigilia ella ripartenza del suo programma su Tv8, Celebrity Chef. Nel colloquio, Borghese respinge le accuse che lo perseguitano da sempre: "Raccomandato perché sono il figlio di Barbara Bouchet? È una cosa ridicola, non devo dire grazie a nessuno", taglia corto.

Dunque, gli chiedono come sia il suo rapporto attuale con la madre, poiché in passato aveva detto che lei era stata molto assente e di essere cresciuto con la tata. "Tutto bene - risponde lo chef -. Abbiamo appena passato una settimana di vacanza insieme. Siamo diversi per estrazione e percorso, e quello che dovevamo chiarire abbiamo chiarito. Nessun problema, dormo sereno", afferma.

Quindi, chiedono a Borghese se sia vero che ha un altro figlio di 16 anni che non ha mai visto, e del quale però si occupa economicamente e legalmente. "Sì - risponde -. È una situazione molto delicata. Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l'opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa?", conclude Borghese rivelando aspetti intimi di una vicenda, per usare le sue parole, "molto delicata".