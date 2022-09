Storie Italiane, Eleonora Daniele: "Ho avuto paura", l'aggressione che la ha sconvolta

06 settembre 2022 a

Eleonora Daniele a ruota libera. La conduttrice di Storie Italiane, programma in onda su Rai 1, ha deciso di confessare aspetti importanti e mai rivelati primi. Ripercorrendo la sua lunga carriera, la conduttrice ha ricordato quanto accaduto durante una difficile diretta. Il fatto risale a qualche anno fa, quando una delle inviate è stata aggredita mentre si trovava in collegamento da un quartiere periferico di Roma: "Se penso ai momenti difficili - ha ammesso la Daniele a DiPiùTv - mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità".

L'inviata stava indagando su un omicidio e "per fortuna - ha aggiunto - non ci sono state conseguenze peggiori". Nonostante questo però i momenti felici non mancano e non sono mancati. Tra questi il giorno in cui ha ufficializzato la sua gravidanza: "I telespettatori sono stati con me fino all’ultimo giorno, due anni fa, motivo per il quale il mio programma è, in un certo senso, come un figlio per me".

E ancora: "Sono legatissima a questa trasmissione. Ovviamente in futuro mi auguro di percorrere anche nuove strade e condurre altro, ma questo programma è cresciuto con me". La Daniele è stata riconfermata al timone della trasmissione per un'altra stagione televisiva, quella del 2023 che inizierà lunedì prossimo. E per la conduttrice si tratta della decima edizione in vent'anni che è in Rai.