Giorgia Meloni, Vanessa Incontrada: "Perché mi fa molta paura"

Dopo Elodie, Kasia Smutniak e Giorgia, anche Vanessa Incontrada attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In una intervista a Il Corriere della Sera, l'attrice e conduttrice televisiva, rispondendo a una domanda sulla possibilità che una donna potrebbe essere finalmente a capo del governo, afferma: "Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica".

E ancora, prosegue Vanessa Incontrada: "La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile". L'attrice spiega che "da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi - l'aborto, l'inseminazione artificiale, l'adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna - dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola".

Rispetto al suo stile di vita, poi, la Incontrada confessa di non voler essere sempre al centro dell’attenzione: "Io ho scelto una vita molto diversa, ho preferito vivere in un piccolo centro (Follonica): personalmente mi fa stare più tranquilla sulla mia vita privata, sulla gestione di mio figlio quando viaggio per lavoro; mi piace stare in un ambiente protetto, un posto piccolo, dove conosco tutti".