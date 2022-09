Gina Lollobrigida, ricovero dopo una caduta: sarà operata

Daniele Priori 12 settembre 2022 a

a

a

L'attrice Gina Lollobrigida è da ieri in ospedale a Roma col femore rotto in più parti. Già predisposta la sala operatoria che vedrà la Bersagliera di Pane, amore e fantasia finire sotto i ferri già nella giornata di oggi. L'intervento si è reso necessario in seguito a un incidente domestico occorso sabato alla diva 95enne.

Le condizioni della popolare attrice non destano tuttavia particolari preoccupazioni e l'operazione stessa è stata definita di routine dal suo avvocato Antonio Ingroia, tra i leader della lista Italia Sovrana e Popolare che vedrà proprio la Lollo candidata come capolista al Senato nel collegio di Latina e già in procinto di aprire un minitour elettorale nelle terre della provincia pontina assieme al senatore ex M5S, o Emanuele Dessì che si dice particolarmente rattristato quanto certo del solerte ritorno in campo della grande Gina, magari nel ruolo, per lei inedito, di eletta a Palazzo Madama.



Da Fata Turchina di Pinocchio nella celeberrima serie diretta per la Rai nel 1972 da Luigi Comencini, a musa di Orson Wells che nel 1958 dedicò alla Lollo un docufilm intitolato Portrait of Gina. La vita della Lollobrigida resta tra le più avventurose. Originaria di Subiaco, in provincia di Roma, sempre sotto i riflettori, Gina è divenuta negli ultimi anni, suo malgrado, icona anche sui banchi dei tribunali per un matrimonio vero, falso, per procura, con una sosia. Vai a capire. Contratto con un imprenditore catalano, a quanto riferito dall'uomo, intimo frequentatore della Lollo sin da giovanissimo. A tutto ciò si aggiunga poi la triste querelle famigliare che vede il figlio Milko, con il quale la diva non ha più rapporti da anni, contrapposto al primo assistente dell'attrice, Andrea Piazzolla, vicino alla Lollo anche in questa dolorosa occasione. Frattanto fan e colleghi, dall'Italia a Hollywood, dove alla Lollo è dedicata una stella sulla Walk of Fame, stanno inviando messaggi d'affetto alla fatina di Collodi, alle prese con una magia più impegnativa del solito.