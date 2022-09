Francesco Totti insultato da Fabrizio Corona: "Sfiora l'analfabetismo e..."

12 settembre 2022 a

a

a

Fabrizio Corona torna all'attacco di Francesco Totti e Ilary Blasi. Già ieri aveva lanciato un duro affondo contro la ex coppia: "Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned". E così oggi in una storia Instagram continua: "È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto. Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo, visto che i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda".

"Ecco la prima amante": Fabrizio Corona, una bomba su Totti | Guarda

Corona, poi, attacca l'ex calciatore della Roma: "Ancora peggio, i giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di uno che sfiora l'analfabetismo. Questa vicenda, come ho detto ampiamente, mi tocca da vicino non perché gossip...".

"Cerco di far capire in tutti i modi all'opinione pubblica che è una grande presa in giro che descrive alla perfezione il mondo malato dell'informazione italiana e della televisione - ha proseguito l'ex re dei paparazzi -. Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo". E infine la minaccia: "Ok, se proprio vogliamo farlo, facciamolo fino in fondo. Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcuno farlo. Alle 18 incominciamo con la prima rivelazione...".