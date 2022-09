Ilary Blasi, voci impazzite su Silvia Toffanin: per Totti si mette malissimo

12 settembre 2022 a

Francesco Totti, con l'intervista rilasciata al Corriere, ha tracciato la strada: alzare mediaticamente i toni dello scontro con l'obiettivo di portare la controparte a un accordo, magari abbassando l'asticella delle richieste. Per ora Ilary Blasi ha scelto la via del silenzio, così come consigliato dal suo avvocato Alessandro Simeone, ma potrebbe ripensarci. Sta infatti prendendo quota, rivela il Corriere della Sera, l'ipotesi di una prossima intervista a cuore aperto della show girl, ospite dell'amica di sempre Silvia Toffanin, nel salotto rassicurante di Verissimo, che riapre sabato 17. Per rispondere come meglio crederà alle rivelazioni del Capitano.

Nel frattempo continuano i gossip, le rivelazioni, i colpi bassi. Come quello di Fabrizio Corona che su Instagram, postando l'intervista di Totti al Corriere, scrive: "Il mio telefono sta bollendo, così ho deciso che questa volta una dichiarazione la rilascerò anche io, per puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione tv condotta da una collezionista di Rolex". "La settimana prossima vi racconto tutta la verità", promette l'ex re dei paparazzi al quale la Blasi diede pubblicamente del bugiardo e del "caciottaro". E poi c'è Alex Nuccetelli, il pr romano, campione italiano di bodybuilding e amico fidato di Totti - a cui in venti anni ha presentato prima Ilary e poi Noemi, che non perderà occasione per dire la sua.