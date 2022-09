Francesco Totti, bomba di Fabrizio Corona: "Ecco la prima amante"

12 settembre 2022 a

a

a

Fabrizio Corona ha promesso di svelare tutta la verità sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E così, a un giorno di distanza dalle rivelazioni dell'ex calciatore, ecco che arriva la prima foto. Il fu re dei paparazzi pubblica su Instagram uno scatto rubato di una giovane ragazza bionda che entra all'interno di un'auto nera. Sotto la didascalia: "1 Martina...". Il riferimento è proprio alla coppia ormai scoppiata. Non è un caso infatti il numero 1 accanto al presunto nome della giovane ritratta in foto. Dopo gli attacchi di Totti all'ex moglie, a rispondere per lei ci aveva pensato il suo avvocato che aveva detto: "Ilary ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie".

Si scatena la vendetta di Ilary Blasi: come vuole rovinare Totti (in tribunale)

In ogni caso sullo scatto non si sa quasi nulla, né a quando risale e neppure se davvero - come sostiene Corona - ritrae un'amante di Totti. "Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose - ha scritto l'ex in un lungo post -. La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce".

Video su questo argomento Totti-Blasi, "vi dico io la verità": Fabrizio Corona scatena uno tsunami. Ma lei...

E ancora: "Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi". Già anni fa, Corona si rese protagonista di un botta e risposta con la Blasi. Il motivo? Ancora una volta un presunto tradimento da parte di Totti, a pochi giorni dal matrimonio.