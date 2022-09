Fabrizio Corona contro Blasi-Totti: "Caro pupone e cara caciottara..."

11 settembre 2022 a

Sulla fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi adesso dice la sua anche Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip ha pubblicato delle storie su Instagram dopo l'intervista bomba rilasciata dall'ex calciatore al Corriere della Sera. "Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned. p.s. complimenti il furto dei rolex come primo reato è azzeccato. Tra 3 anni, finita la condanna (che non arriverà mai), varranno il triplo. A presto".

Corona, insomma, preannuncia altri scoop in merito alla coppia più chiacchierata del momento. Il rancore di Corona verso Ilary e Francesco risale a qualche tempo fa, quando lui - ospite del GfVip allora condotto da Ilary - ebbe un confronto acceso proprio con la presentatrice, che approfittò dell'occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe. La Blasi attaccò l'ex re dei paparazzi per alcune sue foto che avrebbero dovuto testimoniare il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento. Un gossip che Ilary non ha mai digerito. E adesso ecco che Corona si fa avanti.

"Il paradosso è che tutta l’italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. E' caduta la sua maschera finalmente - ha scritto Corona su Instagram -. Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una mer*a perché lei si doveva sposare una settimana dopo….accidenti !!! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose". Poi l'annuncio: "Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali".