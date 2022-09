Fabrizio Corona, il messaggio estremo del figlio: "Ti devono uccidere per..."

16 settembre 2022 a

a

a

L'account Instagram di Fabrizio Corona è stato sospeso. Colpa delle sue dichiarazioni sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E così a parlare ora ci pensa il figlio avuto da Nina Moric, Carlos Maria Corona: "Papà - scrive il giovane - tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema". A corredo alcuni titoli di giornali che fanno riferimento proprio all'ex re dei paparazzi. Nonostante tutto quello che Corona ha passato, il figlio dice di non preoccuparsi: "Sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu".

"Uno che sfiora l'analfabetismo e...": Fabrizio Corona insulta Francesco Totti

Poi qualcosa che lascia presagire che nei prossimi giorni ci saranno dei colpi di scena: "Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione". Carlos Maria segnala agli utenti del web una nuova pagina social del padre "@fabriziocoronavero" dove, con ogni probabilità, il fotografo pubblicherà nuovi contenuti sulla fine relazione tra la showgirl e l'ex calciatore della Roma.

"Perché ha sposato Totti": l'ex contro Ilary Blasi, parole pesantissime

Da anni l'imprenditore va in giro sostenendo che "si tradiscono". "Ora - conclude il giovane - sono ca**i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero". Nei giorni scorsi l'ex fotografo ha pubblicato lo scatto di una delle presunte amanti di Totti, ma anche delle altrettante presunte dichiarazioni di un ex fidanzato che smascherava la Blasi, intenzionata - si leggeva - a stare con il marito solo per il successo.