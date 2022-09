Laura Pausini, Eros Ramazzotti si schiera: "Ha fatto bene". Come zittisce tutti

17 settembre 2022 a

Eros Ramazzotti si schiera dalla parte della sua collega e "sorellina", come la chiama da sempre, Laura Pausini. "La canterei? No, è una canzone troppo politica", ha detto il cantante rispondendo ai giornalisti che, alla fine del concerto in Plaza de Toros, a Siviglia, lo stuzzicano su 'Bella ciao'. Eros scherza, commentando l'invito declinato, durante una trasmissione tv spagnola, dalla 'collega' Laura Pausini a cantare la canzone simbolo della Resistenza. E da qui, in Spagna, dove 'Bella ciao' è diventata una hit per 'La casa di carta', aggiunge tornando serio: "No dai, non è che 'Bella ciao' sia troppo politica. Secondo me Laura ha fatto bene - sottolinea - in questo periodo non dobbiamo cantare canzoni né di destra né di sinistra né di centro. È un momento speciale, dobbiamo parlare di musica. Noi artisti non facciamo politica, facciamo musica".

A poche ore dalla messa in onda della puntata di El Hormiguero, dove Laura Pausini si era rifiutata di cantare Bella ciao, aveva risposto agli hater con un tweet dove sottolineava il suo rifiuto di cantare canzoni politiche, indipendentemente che fossero legate alla destra o alla sinistra. La cantante aveva anche sottolineato che il fascismo è una "vergogna assoluta”.