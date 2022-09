Giorgia Meloni, il delirio di Skin: "L'Italia sprofonda verso il fascismo"

24 settembre 2022 a

Dopo Giorgia, Elodie e Loredana Bertè, ecco che un'altra vip del mondo della musica scende in campo. Questa volta a scagliarsi contro Giorgia Meloni è Skin. La cantante, leader degli Skunk Anansie, ha pubblicato una foto della leader di Fratelli d'Italia. A corredo la scritta: "Mi rende così triste vedere la mia amata Italia sprofondare nel fascismo per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa è Giorgia Meloni che potrebbe diventare il prossimo Primo Ministro italiano, il suo partito discende da Benito Mussolini e demonizza rifugiati e immigrati".

Ma la colata di fango dell'ex giudice in Italia di X Factor non finisce qui. Skin infatti ci va giù più pesante, arrivando a dire: "Stessa vecchia m***a, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista. I neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia, ma vengono incolpati per tutto ciò che l’élite italiana continua a rovinare". Per la Meloni gli insulti delle "buoniste" di sinistra non sono nuovi.

A ridosso del voto la leader di FdI ha dovuto fare i conti con una sfilza di personaggi che si sono improvvisati politici. Basta pensare a Chiara Ferragni. L'influencer, dopo aver invitato i suoi ammiratori a non votare per il centrodestra, è incappata in una gaffe. I social infatti hanno riesumato un vecchio scatto, in cui si vede una giovane Ferragni all'evento del Popolo della Libertà, il fu partito politico di centrodestra.