Chiara Ferragni, porcheria contro il centrodestra: "Minacciati, cancellati"

21 settembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni scende di nuovo in campo: la fashion blogger e imprenditrice digitale ha invitato i suoi follower ad andare a votare domenica 25 settembre. In ballo - a suo avviso - ci sarebbero i diritti civili. "Tanti diritti di cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento", ha scritto in una storia Instagram.

La Ferragni, seguita da quasi 28 milioni di persone, spera così di combattere l'astensionismo: "Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggere i diritti, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in avanti o indietro di decenni". Sembra evidente il riferimento al centrodestra e a Giorgia Meloni in particolare. Non è la prima volta, infatti, che l'imprenditrice digitale prende posizione. Già nei giorni scorsi aveva condiviso un post che diceva: "Per tantissime persone le elezioni del 25 settembre saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana".

La Ferragni poi ha continuato: "Il diritto delle donne all'aborto, il diritto delle persone Lgbt a non essere picchiate, insultate, discriminate per il proprio orientamento sessuale, il diritto dei giovani ad avere un futuro, il diritto di chi soffre a decidere della propria vita, il diritto di un bambino a sentirsi parte di questo Paese anche se figlio di stranieri, sono ragioni per le quali vale votare". E infine: "Anche se non ci sentiamo perfettamente rappresentati, anche se siamo delusi, sta a noi scegliere se proteggere o estendere quei diritti, o abbandonarli nelle mani di chi vuole ostacolarli".