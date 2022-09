Bruno Arena dei Fichi d'India, "il suo volto deturpato": drammatica rivelazione

Francesco Fredella 29 settembre 2022 a

Ieri è morto Bruno Arena, l'amato comico dei Fichi d'India. Un uomo simpatico, che per anni ha fatto divertire gli italiani con gag e film. Tantissimi colleghi sono intervenuti in tv per ricordarlo, ad esempio Emanuela Folliero nel corso di Storie italiane su Rai 1 ha ricordato quel duo comico nato tra gli anni ’90 e i primi 2000. E con Bruno, all'inizio del nuovo millennio, ha recitato nel film Merry Christmas, cinepanettone indimenticabile e amatissimo dal pubblico.

"Era una persona molto carina e simpatica”, dice la Folliero. "Ho dei grandi ricordi con lui. Non dimentico le multe che gli infliggeva sul set Aurelio De Laurentiis perché entrambi facevano un sacco di scherzi a tutti sul set, facevano i dispettosi. Era una persona molto carina, simpatica ed empatica”. E poi ricorda il duo comico: "Due persone carine e garbate, sempre sorridenti anche fuori dalle scene, cosa che non è per niente scontata nel mondo dello spettacolo”.

Bruno, in passato, era professore di Educazione fisica. Poi decise di intraprendere la carriera di animatore turistico e nel 1988 conobbe Max Cavallari. Da quel momento inizia un percorso artistico che lo porta fino a Colorado, Zelig e poi la tv con i film di Natale grazie a Massimo e Fabio Boldi che scoprono le sue attitudini. "Un incidente deturpò il suo volto", racconta ancora la Folliero. Era il 1984 e Bruno si sottopose a numerosi interventi chirurgici.