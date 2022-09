Giorgia Meloni, Morgan rivela: "Messaggio col nome del ministro"

29 settembre 2022 a

Morgan non nasconde più la simpatia nei confronti di Giorgia Meloni. Come voce fuori dal coro nel mondo dello spettacolo, il cantante ha più volte svelato che tra lui e la leader di Fratelli d'Italia esiste uno scambio di messaggi. L'ultimo vede l'artista, all'anagrafe Marco Castoldi, congratularsi con la Meloni. L'sms non si limitava però a quello: "Le ho mandato un messaggio scritto WhatsApp consigliandole Vittorio Sgarbi come ministro, ma non ci voglio certo io per un consiglio del genere. In questo momento però è impegnata e non mi sta rispondendo: è normale, sta per diventare premier non ha certo tempo per rispondere a me".

Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Morgan svela anche come ha conosciuto il mondo di FdI. Galeotta infatti è stata una sua amica che fa politica nel partito della Meloni: "La Meloni l’ho conosciuta recentemente, nell’ultimo anno. La cosa mi ha incuriosito e alla fine sono entrato in contatto con Giorgia". Da qui quelli che Morgan definisce "messaggi simpatici". Ma Morgan è amico anche di Silvio Berlusconi: "Andammo da lui con Sgarbi, avevamo fatto una trasmissione tv che andò male, e il presidente disse a Vittorio: senti, tu in diretta...basta".

È stata la passione per la musica ad avvicinarli: "Io gli cantai una canzone di Tony Renis ma non facemmo duetti. Però lo chiamai per invitarlo a fare le selezioni boot camp di X-Factor insieme a me, sarebbe stato fantastico". Ma lui è stato costretto a declinare: "Mi disse: ’se vengo a fare questa cosa mi danno del guitto".