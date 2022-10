Vanessa Incontrada attacca: "Non ho mai votato a destra e mai lo farò"

09 ottobre 2022 a

a

a

Se non fosse abbastanza chiaro, Vanessa Incontrada non sta dalla parte di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo le numerose uscite contro la leader di Fratelli d'Italia, l'attrice è tornata a ribadire la sua tendenza politica. "Il voto è segreto - premette -, ma posso dire che non ho mai votato a destra e non lo farò mai, tanto meno per questa destra che ha rimesso in discussione cose che davamo per acquisite, come il diritto all’aborto, i diritti della comunità Lgbtq+".

"Che giorno è per l'Italia": il trionfo di FdI manda fuori di testa Damiano dei Maneskin | Guarda

Le simpatie sono dunque chiarissime: "Guardo a sinistra - spiega in un'intervista al settimanale Oggi -, dove però c’è una gran confusione. E non mi piace che, dietro leader che magari sono anche credibili, ci siano partiti divisi, litigiosi. È una cosa che scoraggia noi cittadini, che rende difficile affidarsi. Se la sinistra non fa pulizia, andrà sempre peggio". In ogni caso non è la prima vip, e nemmeno la prima volta, che scende in campo.

"Faccia da lunedì": anche Vanessa Incontrada contro la Meloni? | Guarda

A ridosso delle elezioni anche Chiara Ferragni aveva invitato i suoi fan a non votare per il centrodestra. "Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni - si leggeva nel post di una pagina Instagram da lei condiviso -, le solite elezioni che porteranno alla formazione dell’ennesimo ‘governo ladro e corrotto’ tanto odiato e ormai entrato nella visione dell’opinione pubblica. Per tantissime altre persone invece le elezioni del 25 settembre saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana". Eppure, che sia la Incontrada o la Ferragni, nessuna delle due è riuscita nell'intento: FdI, Lega e Forza Italia hanno vinto le Politiche e, come democrazia vuole, governeranno.