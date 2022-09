Vanessa Incontrada, "faccia da lunedì": anche lei contro Meloni?

26 settembre 2022 a

a

a



Una foto di Vanessa Incontrada in bianco e nero. Lo sguardo stanco e un po' corrucciato. L'aria di chi non ha alcuna voglia di fare festa e anzi pensa già con ansia alla prossima settimana, a un futuro faticoso e incerto. Forse, come spiega l'attrice spagnola ma ormai italiana d'adozione su Instagram, a corredo del suo selfie, è solo una "faccia da lunedì".

Giorgia Meloni trionfa? A "Repubblica" sbroccano: ecco la prima pagina | Guarda

Due giorni fa la bella e brava conduttrice di Zelig, aveva lanciato un monito valido come insegnamento di vita, ma declinato in chiave elettorale con gli adeguati hashtag #25settembre #electionday #elezioni: "Se si chiede la fiducia del prossimo, questa va guadagnata con i fatti; non bastano le parole. (Neva)". Anche per questo i follower sembrano fornire all'ultimo post un senso decisamente più politico. E forse non sbagliano. Il tutto, ovviamente, in chiave anti-Giorgia Meloni.

"C'è la prima lista di nemici, è fascismo": Saviano delira contro Meloni

"Questo lunedì è più nero di tutti gli altri", si legge tra i commenti. "BVUON LUNEDI' 1930... Bella ciao", azzarda un altro utente con grafia da Ventennio. "Questo lunedì... è dura da digerire", aggiunge una fan. A riportare tutto nel consueto (si fa per dire) alveo dei social è chi la butta in caciara con il solito commento "da hater" (stile odiatori di professione di Sonia Bruganelli): "E pensa a coloro i quali debbono andare in fabbrica o in ufficio).

Scegliere tra le due opzioni è complicato: meglio chi vede in una elezione la fine di tutto o chi perde tempo a scrivere sulla pagina di una celebrità solo per accusarla di essere troppo poco "normale"?