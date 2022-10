Fiorello, scandalo in diretta: immagini hard sul suo iPad, foto-choc

28 ottobre 2022 a

Rosario Fiorello è tornato sui social dopo un’assenza lunga un paio di anni. Lo showman è infatti partito con le dirette Instagram da un bar del suo quartiere, in compagnia di qualche amico, per il ritorno della sua edicola, che dal 5 dicembre sbarcherà in tv con il titolo “Viva Rai2”. Fiorello si è quindi preso più di un mese per lanciare al meglio la sua particolare rassegna stampa sui social.

A Dagospia non è però sfuggito un dettaglio “piccante” dell’ultima diretta: “Viva Rai2? No, Viva YouP***! Durante la rassegna stampa, che Fiorello conduce tutte le mattine su Instagram, lo showman inquadra un iPad ma si vedono due schede del browser con video porno aperte in precedenza”. Piccoli incidenti, anche questo fa parte del bello della diretta. A giudicare dai commenti su Instagram praticamente nessuno si era accorto di questo dettaglio, ma d’altronde Dagospia è specializzato in cose del genere.

“Dopo anni torniamo in diretta su Instagram, ci dobbiamo allenare perché dal 5 dicembre si comincia sulla Rai. Siamo qui come umarell”, ha scherzato Fiorello utilizzando la definizione milanese dei vecchietti che guardano i cantieri. Tra l’altro lo showman ha sfiorato anche la polemica con il Tg1, sulla quale gli sono state indirizzate molte domande nel corso della diretta: “Amici, amici del Tg1”, si è limitato a dire chiudendo la questione che ha portato alla scelta di Rai2 per il suo show del mattino.