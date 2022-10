Memo Remigi, Jessica Morlacchi sbrocca: "Mettiti le mani lì"

31 ottobre 2022 a

Dopo la presunta molestia sessuale di Memo Remigi in diretta Rai, Jessica Morlacchi ha ricevuto un'ondata di solidarietà e affetto da parte dei suoi follower sui social. Tuttavia, innumerevoli sono stati anche i commenti degli haters che le si sono scagliati contro in rete, a cui la cantante si è vista costretta a reagire. Alcuni utenti hanno accusato la 35enne di essere in cerca di pubblicità e di fare la parte della molestata per non passare per una “poco di buono”, alludendo al fatto che lo spiacevole gesto non è stato subito denunciato dalla diretta interessata. Il caso, lo ricordiamo, è esploso dopo un servizio di Striscia La Notizia, che ha evidenziato la mano del cantautore che scivolava sul sedere della cantante, la quale era invece pronta a reagire per intimargli di spostarla.

"Dovevi difendere il grande Memo. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito", così le hanno scritto sui social. Ma la replica di Jessica Morlacchi, infastidita dalle parole e dai toni, non si è fatta attendere. "Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po' di questi messaggi. Come cresceranno "confuse" le vostre figlie. Sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa, le mani vanno tenute in tasca. E a tutti coloro mi stanno mandando questa tipologia di messaggi, mando un gesto internazionale" (ovvero un dito medio): così ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram.