Fiorello umilia Pd: "Ecco l'ultimo sondaggio, se continua così..."

18 novembre 2022 a

Anche Fiorello infierisce sul Pd, ormai lo zimbello della politica italiana. Su Instagram, il presentatore e showman siciliano prosegue le sue dirette mattutine in attesa del debutto, il 5 dicembre, con Vivarai2. Una gustosa mezzoretta al bar, tra spalle (Biggio, insieme a Francesco Mandelli uno dei Soliti Idioti che spopolarono in tv una decina di anni fa), ospiti, avventori e semplici curiosi (poi pubblicata su RaiPlay, perché di Fiorello non si butta via nulla) che come sempre parte da un spunto di attualità politica. Nello specifico, la rassegna stampa di Fiore esordisce con il Messaggero e il sondaggio di giornata di Youtrend.

"In questo momento nella supermedia il Movimento 5 Stelle aggancia il Pd al 16,9 per cento - decanta imitando la voce ronzante di Giuseppe Conte -. Ragazzi, 16,9!". Gli sguardi di chi lo circonda sono tra l'angosciato e lo stupito, Biggio con la mano fa il segno, inequivocabile, della picchiata verso il suolo. "16,9! Se continua così lo mettono su Rai2!", ironizza Fiorello sulla rete che lo ospiterà, dopo mille polemiche interne a viale Mazzini.

"Forza amici del Pd, ce la potete fare, ce la potete fare, forza!", arringa la folla Fiorello, che poi fa partire il coro "Pd! Pd! Pd!". "Dai dai bisogna sempre stare con i più deboli, con quelli che non ce la possono fare. Più-Deboli, P-D", prosegue Fiorello versione Bulldozer. "Tra l'altro - aggiunge - Enrico Letta mi ha chiamato ieri e mi ha detto: 'mi piace la proposta di essere il nuovo Rocco'. E ha già scelto il suo nome d'arte: Rocco Letta".

Il riferimento è all'addio al cinema a luci rosse (il secondo, per la verità) annunciato da Rocco Siffredi intervistato da Francesca Fagnani a Belve. Che il segretario uscente del Pd voglia davvero cimentarsi con l'hard? Improbabile, ma non impossibile: di situazioni imbarazzanti e ammucchiate (fallite) al Nazareno si intendono eccome. Per non parlare dei tempi... duri.