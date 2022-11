Tu si que vales, Sabrina Ferilli "brava ad aprire le gambe". Scoperta sconcertante: chi la insulta

18 novembre 2022 a

a

a

In rete sta andando forte il curioso caso dell’hater di Sabrina Ferilli che è stato intervistato e ha pure preteso delle scuse da parte dell’attrice. Ma andiamo con ordine. Sotto a un post pubblicato su Instagram, la Ferilli ha ricevuto il seguente insulto gratuito: “Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare, grande!”. Un messaggio che è stato notato dalla diretta interessata, che ha risposto dicendo di aver imparato dalla madre dell’hater.

"Più brava ad allargare le gambe": chi insulta Sabrina Ferilli, è caos

Quest’ultimo si è risentito e la cosa incredibile è che il portale mowmag.com lo ha addirittura intervistato. Questa persona ha ovviamente sfruttato l’occasione per sparare a zero sulla Ferilli e coinvolgendo pure Tu si que vales, il programma di Canale 5 al quale sostiene di aver partecipato: “La mia esibizione è andata in onda tre settimane fa. Non mi hanno fatto nemmeno finire la canzone, Rudy Zerbi ha interrotto l’esibizione. La Ferilli? Mi parlava con il suo classico tono burino”.

"Me lo sono tenuto dentro": Gerry scoppia a piangere, un dolore indicibile

“Non si è neanche sprecata ad ascoltare me - ha aggiunto - praticamente un muro di gomma. E menomale che fa la paladina dei diritti lgbtqia+, con me ha mosso critiche davvero pretestuose”. Poi il gran finale, con la richiesta surreale di scuse: “Voglio le sue scuse. Le mie parole non sono certo state delle migliori, ma ciò non toglie che abbia sbagliato anche lei con la sua risposta”.