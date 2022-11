Chris Hemsworth, dramma-Alzheimer: la star di Thor si ritira a 39 anni

19 novembre 2022 a

Chris Hemsworth - 39 anni - si prenderà una pausa dal cinema. E il motivo è tutt'altro che futile. L'attore australiano, che presta il volto al supereroe Thor nell’universo Marvel, ha scoperto di avere una predisposizione genetica per il morbo di Alzheimer. Nel suo Dna sono state trovate due copie del gene Apoe4, una da parte di madre e una da parte di padre: una condizione che, secondo alcuni studi, può essere collegata a una maggiore probabilità di sviluppare la malattia. La scioccante scoperta è avvenuta nei mesi scorsi grazie ad alcuni esami eseguiti durante le riprese della serie Limitless - sei episodi disponibili su Disney+. A rivelarlo, adesso, è stato lui stesso in un'intervista all'edizione inglese di Vanity Fair.

"Sulla prevenzione dell’Alzheimer, le misure che devo adottare influiranno sul resto della mia vita – ha svelato l’attore - È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po’ di tempo. Da quando ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto. Ora, una volta finito questo tour promozionale, tornerò a casa e avrò un bel po’ di tempo libero per stare con mia moglie e i miei figli". La diagnosi di "avere dieci volte più possibilità di sviluppare l’Alzheimer rispetto alla media", arrivata attraverso una serie di test e analisi del sangue effettuati a ridosso delle riprese, sarà presente in uno degli episodi della serie Limitless. Proprio qui, nel quinto episodio, l'attore affronterà il tema e parlerà di cosa voglia dire tutto questo per se stesso e per il suo futuro. Non a caso, la missione del protagonista è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter prolungare la salute e la felicità fino alla vecchiaia. “Se questo può essere uno stimolo per le persone a prendersi più cura di se stesse e anche capire che ci sono dei passi che si possono fare, sarebbe fantastico".

L’attore ha proseguito sottolineando che questa scoperta ha un lato positivo perché gli sta permettendo di iniziare a prendere delle precauzioni per gestire il rischio, concentrandosi sulla sua salute fisica e mentale. “Se non avessi avuto queste informazioni - ha concluso - non avrei apportato le modifiche che ho apportato. Semplicemente non ne ero a conoscenza, quindi ora sono grato di avere gli strumenti per prepararmi al meglio e impedire che le cose vadano in quella direzione”.