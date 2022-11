Verissimo, Toffanin travolge Pamela Prati: "Chi ci crede?"

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

Si parla anche di Pamela Prati nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, dove arriva la grande Orietta Berti (opinionista del GfVip, condotto da Alfonso Signorini). La cantante ha raccontato di trovarsi bene con la sua collega Sonia Bruganelli: tra le due c'è molto feeling, tanta amicizia. Situazione diversa rispetto allo scorso anno, quando la Bruganelli e la Volpe se ne dicevano di tutti i colori. Grazie al reality la Berti ha fatto ancora una volta il pieno di popolarità.

Poi si parla di Pamela Prati, ex concorrente del programma di Signorini, al centro delle polemiche negli ultimi anni per la vicenda Mark Caltagirone. “Ma guarda, Pamela ha raccontato tutta la sua storia”, dice la Berti. “Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no, perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”. La Toffanin a quel punto lancia una frecciata. Anzi una cannonata. “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”, dice. Applauso in studio.

Non dimentichiamo che tra la Toffanin e la Prati c'è un precedente: in pieno Prati-gate l'ex primadonna del Bagaglino arrivò in studio e dopo uno scambio di battute andò via. Le immagini fecero il giro della Rete. “Dov’è Pamela? Se ne è andata via? Ma come è andata via? Io onestamente sono senza parole”, disse la conduttrice di Verissimo. Immagini che hanno fatto il giro della Rete e che ancora oggi nessuno riesce a dimenticare.