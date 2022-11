Gregoraci, la clamorosa gaffe "coperta" da Mediaset? "Ora parlo io..."

Francesco Fredella 21 novembre 2022 a

Nessuno dimentica la gaffe di Elisabetta Gregoraci, che nel corso degli ultimi tempi ha deciso di farsi scivolare addosso tutte le critiche ricevute per la conduzione di Battiti live, in onda su Italia1. Indimenticabile il modo in cui ha pronunciato Alvaro Soler, il cantante che si è esibito sul palco. La gaffe, datata qualche mese fa, ha fatto il giro della Rete. Adesso, però, in un’intervista rilasciata a Superguida Tv, la conduttrice calabrese dice: "Sono sei anni che conduco il programma e quest’anno abbiamo spopolato anche sui social. Mi hanno criticato per il fatto di aver sbagliato la vocale di un nome di un cantante ma dopo sei ore di diretta penso che sia tutto concesso. Poi che le persone abbiano sottolineato questo errore quando ci sono conduttori che in una diretta fanno anche più errori mi ha fatto sorridere anche se all’inizio ammetto di esserci rimasta male. Sono felice che anche quest’anno gli ascolti ci abbiano premiato e che sia andato tutto alla grande".

Secondo gli ultimi rumors, "EliGreg" - così viene chiamata sui social - sarà riconfermata alla prossima edizione di Battiti Live. L'ex di Briatore, che ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo (il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin), ha partecipato al Grande Fratello vip nel corso dell'edizione vinta da Tommaso Zorzi. E in quella casa ha conquistato tutti. A Verissimo, però, ha parlato di amore e di vita. La sua storia con Briatore è finita da tempo, ma con l'imprenditore piemontese ha continuato a mantenere un ottimo rapporto.