"Maurizio Costanzo è morto": agghiacciante scherzo a Fedez, la sua reazione

Scherzo per Fedez. Il rapper, durante una delle sue dirette TikTok, è finito nel mirino di alcuni utenti. Questi ultimi gli hanno fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto, mandando il marito di Chiara Ferragni in tilt. "Rip Maurizio Costanzo", è il commento di un utente durante il filmato del 33enne. Commento che non è passato inosservato all'artista, subito finito nel panico: "Come 'Maurizio Costanzo rip', raga?. Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo... Ma ragazzi. Ah no è vivo. Oh mio Dio".

Poi, scoperta la verità, un enorme sospiro di sollievo. Tra Costanzo e Fedez c'è infatti uno stretto legame. Proprio al giornalista il rapper ha rilasciato in passato una delle sue rare interviste televisive. Non solo, perché il conduttore qualche mese fa difendeva l’imprenditrice digitale dagli attacchi di Flavio Briatore, il quale aveva mosso delle critiche sul lavoro di influencer e fashion blogger.

Inutile dire che la reazione dell'artista ha scatenato quella dei follower. Alcuni hanno notato "la dolcezza" nei confronti dell'84enne. La gag è avvenuta nella suite sul lago di Como in cui Fedez e la Ferragni hanno soggiornato l'intero weekend. Con loro non c'erano i figli Leone e Vittoria, rimasti invece a casa a Milano.