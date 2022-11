Ambra Angiolini "cacciata da casa": non ci sono conferme, ma...

22 novembre 2022 a

a

a

Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti possono tornare a casa, Ambra Angiolini avrebbe lasciato una volta per tutte l'abitazione di Milano. Diventato un vero e proprio caso di cronaca, i coniugi avevano accusato l'attrice di occupare abusivamente la loro abitazione. Dall'altra parte i legali della giudice di X-Factor avevano parlato di azioni lesive della privacy e dell’onorabilità della loro assistita. Ecco allora che dopo mesi di strenuo braccio di ferro, l'ex calciatore e la moglie possono riavere il loro appartamento. A darne la notizia The Pipol in un esclusivo retroscena.

Bernini e Ambra Angiolini al giuramento: il video sconvolge l'Italia | Guarda

L'abitazione, stando ai racconti di Silvia, doveva essere liberata entro giugno 2022 ma così non è stato. La coppia è stata costretta a soggiornare in hotel fino ad ora. Ma non solo, perché a Striscia la Notizia Pazzini aveva svelato che il contratto di affitto era a nome di Massimiliano Allegri con cui la Angiolini ha rotto mesi e mesi fa.

Ambra Angiolini, passione sfrenata (e tutto in pubblico): occhio alle foto | Guarda

Ora la questione sembra dunque risolta: Ambra avrebbe lasciato casa Pazzini in questi giorni, dopo circa cinque mesi rispetto ai termini previsti dal contratto. Ancora però dai coniugi Pazzini non c'è alcuna conferma. Si attendono riscontri social, là dove la Slitti aveva rotto il silenzio sfogandosi e raccontanto la vicenda che li stava travolgendo. E chissà che per la Angiolini non possano arrivare provvedimenti.